En bref Vogue France recense cinq familles de talons des années 1990 de retour.

Escarpins bicolores, mocassins à talon, mules, bouts carrés et talons transparents composent la liste.

Ces modèles se trouvent chez les maisons de luxe comme chez des marques plus accessibles.

Vetements et Maison Margiela remettent en avant le talon transparent.

Le retour des années 1990 passe désormais par le pied. Dans un article publié le 9 octobre 2026, Vogue France distingue cinq familles de talons de cette décennie qui reprennent place dans les vestiaires : l’escarpin bicolore, le mocassin à talon, la sandale mule à talon, la chaussure à bout carré et le talon transparent. Le magazine précise qu’il n’est plus nécessaire de fouiller les boutiques vintage ou de seconde main pour les trouver, puisque ces formes circulent autant dans les collections des maisons de luxe que chez des marques au positionnement plus abordable.

Ce regard en arrière cohabite avec des propositions plus expérimentales. La même saison printemps-été 2026 a aussi fait la part belle aux talons agrémentés de nœuds chez Proenza Schouler, aux sabots sculpturaux de Bottega Veneta et aux ballerines retravaillées par Balenciaga. Parmi les références des années 1990 appelées à renaître, Vogue cite les bicolores de Chanel, les lignes géométriques de Miu Miu et les Mary Jane de Prada.

L’escarpin bicolore, de Linda Evangelista à Matthieu Blazy

C’est la pièce la plus clairement datée de la sélection. Vogue la range parmi les modèles phares du printemps-été 2026 et rattache sa popularité à Chanel. La filiation tient en une image : en 1992, le défilé printemps-été de la maison s’ouvre sur Linda Evangelista, chaussée d’une paire noire et blanche.

1992 Chanel ouvre son défilé printemps-été avec Linda Evangelista en escarpins noirs et blancs. 1995-1996 Helena Christensen porte les mocassins rouges Ancora de Gucci au défilé automne-hiver. 1999 Chado Ralph Rucci présente un talon transparent large, bout ouvert, semelle noire. 2026 Le bicolore figure parmi les pièces phares du printemps-été, tandis que Vetements et Maison Margiela relancent le transparent.

Le magazine insiste sur les variantes à bout triangulaire, qu’il associe aussi bien au tailleur jupe qu’au pantalon de costume, à la robe ou au jean accompagné d’une veste en tweed. Il en donne pour exemple le premier défilé de Matthieu Blazy pour Chanel, qui réinscrit le bicolore dans l’histoire de la maison.

Sandales noires à talon épais et semelle crantée, portées sur une passerelle en bois ensoleillée, à côté de baskets montantes. Photo : Bethany Ferr / Pexels

Mocassins et mules, deux lectures du talon décontracté

Les deux familles suivantes partagent une même idée, celle d’une chaussure de jour montée sur talon. Leurs repères diffèrent pourtant nettement.

Famille Référence des années 1990 Détails repérables Relecture actuelle Mocassin à talon Ancora de Gucci, porté par Helena Christensen Bout carré, mors doré, talon épais, rouge signature Version blanche chez Miu Miu, présentée pour une allure preppy Sandale mule à talon Portée par Kate Moss et Cindy Crawford Ouverte ou fermée sur le devant Version modernisée et compensée chez Bottega Veneta

Le mocassin Gucci illustre bien la manière dont un détail de sellerie, ce mors doré, devient un signe de reconnaissance d’une décennie à l’autre. La mule, elle, repose moins sur un ornement que sur une silhouette dépouillée, ce que la version compensée de Bottega Veneta vient déplacer.

Bout carré et talon transparent, l’affirmation et l’effacement

La chaussure à bout carré doit sa popularité des années 1990 à Miu Miu, Prada et Alexander McQueen, selon Vogue. Sa renaissance s’incarne aujourd’hui chez des personnalités comme Kendall Jenner, Rosalía et Daisy Edgar-Jones, qui lui redonnent de la visibilité. Le magazine y voit une forme d’élégance à la touche masculine.

Le talon transparent suit une trajectoire inverse : il cherche à disparaître. Il a porté un minimalisme bien particulier, resté à la mode jusqu’au milieu des années 2000. La version de Chado Ralph Rucci en 1999 associait déjà talon large, bout ouvert et semelle noire. Ce sont désormais Vetements et Maison Margiela qui le replacent au premier plan, Margiela l’ayant fait figurer dans sa collection printemps-été 2026.

Cette lecture des cycles prolonge celle des slingbacks portées avec chaussettes, autre retour de formes anciennes observé cet automne sur les trottoirs.