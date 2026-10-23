Le maquillage givré s’impose sur Pinterest, avec une palette argent et gloss métallisé

En bref Pinterest a repéré cette esthétique glacée dans son dernier rapport de tendances.

Paupières bleu pastel, blanc nacré ou argent, lèvres au gloss métallisé.

Vogue relie la tendance au maximalisme et aux it-girls Zendaya et Dove Cameron.

Argent, gris perle et blanc nacré s’associent entre eux ou à des teintes plus profondes.

Le Frosty Makeup, que l’on peut traduire par « maquillage gelé », est présenté par Vogue comme une tendance givrée qui renouvelle les routines beauté. Elle puise dans l’imaginaire de la glace et de la neige pour composer un visage lumineux, presque éthéré, sans chercher l’uniformité ni la discrétion.

Une esthétique glacée repérée par Pinterest

Pinterest a identifié cette esthétique dans son dernier rapport de tendances, qui la décrit comme une « beauté passée en mode grand froid ». Vogue y voit une esthétique glacée et futuriste, dont l’engouement se mesure dans les recherches sur la plateforme.

+286 % de recherches pour le « maquillage givré » sur Pinterest +48 % pour le « maquillage avec eyeliner argenté »

Les références de ce style viennent de la glace, du givre et des éclats presque holographiques que prend la neige. D’après le rapport Pinterest cité, il se traduit par des finis métalliques, des sourcils décolorés, des textures glossy et des nuances frissonnantes.

Les codes visuels du givre

Les reflets irisés, les fards argentés et des lèvres à peine nacrées forment la base de ce maquillage. Chaque zone du visage reçoit sa touche de froid :

Paupières : bleu pastel, blanc nacré ou argent.

: bleu pastel, blanc nacré ou argent. Lèvres : gloss métallisé.

: gloss métallisé. Pommettes : un éclat cristallin.

: un éclat cristallin. Sourcils : décolorés, d’après le rapport Pinterest.

L’objectif décrit par Vogue est d’obtenir une mine fraîche, lumineuse et presque éthérée, sans nécessairement viser un rendu uniforme ou discret.

Pourquoi le froid inspire ce maquillage

Vogue rattache cette tendance au retour du maximalisme, qui invite à délaisser le less is more pour des partis pris beauté plus affirmés. La saison précédente avait mis en avant des couleurs saturées et des maquillages extravagants ; l’hiver, lui, fait place aux paillettes discrètes et aux effets de lumière.

Une femme applique du maquillage à l’aide d’un pinceau devant un miroir de table, un verre d’eau posé à proximité. Photo : Thirdman / Pexels

Le magazine cite aussi Zendaya et Dove Cameron, deux it-girls qui ont ouvert la voie à ce glamour froid aux accents angéliques. Il y voit une manière de prolonger l’effervescence du maximalisme beauté, très présent cette année, en l’accordant aux températures qui vont devenir négatives.

Vogue avance enfin que le froid peut aussi faire monter la température créative, entre esthétique futuriste et glamour polaire, et que l’hiver devient ainsi une saison où l’on ne cherche plus à atténuer son maquillage.

Adopter la palette givrée

Selon Vogue, la palette est particulièrement facile à apprivoiser : ses teintes se marient entre elles, mais aussi avec des nuances plus profondes, pour des contrastes subtils ou vibrants.

Repère Ce que dit Vogue Teintes de base Argent, gris perle, blanc nacré Associations Entre ces nuances, ou avec des tons plus profonds Colorimétrie Hiver Ces nuances froides conviennent aux cheveux souvent foncés ou cendrés et aux yeux intenses Marques citées REM Beauty, Sisley, Kiko Milano, Haus Labs

Pour les personnes dont la colorimétrie est Hiver, Vogue estime que les contrastes naturels sont magnifiés par ces pigments lumineux : le regard se réveille et les contrastes du visage ressortent.

Le magazine propose en outre des inspirations tirées d’Instagram et une sélection de produits de ces marques, dont un fard à paupières liquide, un fard argenté, un stick de fard, un highlighter en gel-poudre et un gloss repulpant. Pour d’autres idées de saison, la rubrique Beauté prolonge le sujet.