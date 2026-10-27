En bref Vogue France recense dix tendances mode femme pour l’automne-hiver 2026-2027, relevées sur les podiums.

Le violet est le coup d’éclat chromatique de la saison, vu chez Area, Ferragamo et Balenciaga.

Des vêtements sobres laissent la place aux accessoires : gants opéra, perles, chapeaux, boucles de ceinture.

Le monochrome, la fourrure et le noir structurent la saison, selon Vogue France, qui liste en images dix tendances mode femme pour l’automne-hiver 2026-2027, relevées en direct des podiums. Voici comment les lire, et où les chercher dans une garde-robe.

Une saison de renouveau et une femme conquérante

La Fashion Week a marqué un renouveau pour plusieurs directeurs artistiques récemment nommés : Jonathan Anderson chez Dior, Jack McCollough et Lazaro Hernandez chez Loewe, Matthieu Blazy chez Chanel. Leurs collections confirment ou transforment l’essai, selon le magazine.

La silhouette de la saison est celle d’une femme conquérante, au style casual, toujours prête pour l’action. Elle pratique le mix and match et puise dans le vestiaire masculin. Le tailleur-pantalon, carrure masculine et allure féminine, dessine ainsi le nouveau power dressing. Même le quotidien monte sur le podium : jean, t-shirt noir contrasté, bomber court en laine, avec un détail créatif en plus.

Les couleurs de la saison

Le monochrome s’impose en étendard, tantôt vitaminé, saturé ou pastel. Le noir, lui, continue de régner sur le vestiaire. Voici les teintes repérées.

Teinte Ce que relève Vogue France Monochrome Étendard de la saison, entre teintes vibrantes et nuances pastel Noir Toujours incontournable dans le vestiaire Violet Coup d’éclat chromatique, électrique ou royal, chez Area, Ferragamo et Balenciaga Blanc cassé Alternative naturelle au blanc, qui apporte nuance et douceur Vert profond et terreux Remplace le vert Brat ; chez Dior, il évoque les chaises du Jardin des Tuileries Rose Rose bonbon, fuchsia ou vieux rose

Le all over, qui habille de la tête aux pieds « comme une seconde peau », est aussi présenté comme un précepte de la saison.

Matières et motifs qui réchauffent

La fourrure se décline sous toutes ses formes, imprimée de motifs animaliers ou douce et voluptueuse. La fausse fourrure prend une place XXL dans les penderies et renoue avec les signes extérieurs de richesse. Elle revient aussi en étoles, dont un manchon signé Chopova Lowena.

Les fleurs, romantiques ou graphiques, en détail pictural ou en motif extravagant, apportent leur énergie à l’automne-hiver. La robe trois trous, mini ou au genou, joue les prolongations. La douceur gagne enfin les sacs, aux textures duveteuses, de Chanel et Loewe à Bottega Veneta et Fendi.

Les accessoires prennent la parole

Les vêtements étant volontairement sobres et pragmatiques, les accessoires ont eu tout l’espace pour s’exprimer. Sur une base simple, ces pièces suffisent à faire la tenue :

Gants opéra froncés : accessoire phare, vus chez Julie Kegel et chez Alaïa, par Pieter Mulier.

: accessoire phare, vus chez Julie Kegel et chez Alaïa, par Pieter Mulier. Perles : Chanel propose des boucles d’oreilles en gouttes irisées et des colliers sur tweeds métallisés ; Matières Fécales adopte une approche irrévérencieuse.

: Chanel propose des boucles d’oreilles en gouttes irisées et des colliers sur tweeds métallisés ; Matières Fécales adopte une approche irrévérencieuse. Chapeaux : casquettes Hermès bordées de fourrure, créations de Yohji Yamamoto, turbans de Stephen Jones pour Givenchy.

: casquettes Hermès bordées de fourrure, créations de Yohji Yamamoto, turbans de Stephen Jones pour Givenchy. Boucles de ceinture oversize : touche western chez Chloé et dans les looks gorpcore de Jean Paul Gaultier.

: touche western chez Chloé et dans les looks gorpcore de Jean Paul Gaultier. Grandes boucles d’oreilles : dont les oiseaux scintillants de Saint Laurent.

: dont les oiseaux scintillants de Saint Laurent. Lunettes de soleil sportives : Kiko Kostadinov s’inspire de l’observation des oiseaux.

Pour approfondir la lecture des accessoires et des couleurs, notre article sur les accessoires de la saison détaille ces pièces, et celui sur le manteau à col montant prolonge la réflexion côté vêtements.

Précision utile : l’article sur les accessoires a d’abord paru sur Vogue US, et l’affirmation que ces dix tendances composeront « à coup sûr » les garde-robes des prochains mois reste l’opinion du magazine.