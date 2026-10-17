En bref Selon lui, les escarpins à bride arrière étaient nombreux sur les trottoirs durant la période de Fashion Week, et la chaussette en constituait la touche finale.

Si la tenue ressemble à une sortie pour aller acheter du lait, prévient-elle, c’est que la paire de chaussettes n’est pas la bonne.

Le texte ne va pas plus loin que ces repères.

Les slingbacks portées avec des chaussettes sont au centre d’un texte de Vogue France daté du 9 octobre 2026, d’abord paru sur Vogue UK. Selon lui, les escarpins à bride arrière étaient nombreux sur les trottoirs durant la période de Fashion Week, et la chaussette en constituait la touche finale. Cet article reprend les conseils rapportés, les repères donnés autour de Prada et les références de produits citées, sans rien ajouter à ce que le texte d’origine permet d’affirmer. L’extrait consulté ne précise ni les dates exactes de cette Fashion Week ni les prix des articles présentés.

Un avis tranché de Violet Hayward

Violet Hayward, rédactrice au British Vogue, se présente comme une adepte de ce look depuis longtemps. À ses yeux, ce duo figure parmi les mariages de chaussures les plus raffinés. Ses raisons sont très concrètes :

elle peut se permettre de ne pas se raser les jambes ;

les callosités de ses talons restent cachées ;

personne n’est choqué par la vue de ses pieds nus quand elle abandonne ses Birkenstock pour des talons de 15 centimètres.

Le texte y ajoute deux bénéfices. La combinaison remplacerait la pédicure bimensuelle pour une femme active, et elle laisserait profiter du cliquetis des talons sur du béton poli sans risquer les ampoules.

Choisir la chaussette avec autant de soin que le soulier

Le texte formule un avertissement : la chaussette réclame autant d’attention que la chaussure. Il déconseille, par exemple, de glisser des escarpins à bride arrière Saint Laurent dans des chaussettes tirées d’un assortiment de Noël.

La styliste Oriana Kubinska, presque toujours favorable aux chaussettes, conseille une chaussette transparente, noire ou grise à porter sous un modèle de sandale à bride arrière fin ou ajouré. Elle juge que l’effet évoque Gucci et qu’il peut donner du style à une simple jupe midi. Si la tenue ressemble à une sortie pour aller acheter du lait, prévient-elle, c’est que la paire de chaussettes n’est pas la bonne.

Jenni Lee, qui a fondé la marque Comme Si et en pilote la direction artistique, affirme que la chaussette idéale dépend entièrement du soulier auquel on l’associe. Kristina Falke, côté Falke, juge qu’une chaussette peut valoriser des souliers comme toute une tenue, et leur donner un caractère unique.

Détail de chaussettes en maille torsadée avec des souliers noirs : le texte rappelle que la chaussette réclame autant d’attention que la chaussure qu’elle accompagne. Photo : RitaE / Pixabay

Prada, point de départ de la formule

D’après le texte, cette approche trouve son origine chez Prada, où Mme Prada a repris à plusieurs reprises le même trio : jupes sobres, chaussettes et slingbacks. Les repères cités sont les suivants :

printemps-été 2001 : ceintures basses et tons gris rappelant un uniforme scolaire ;

2007 : chaussettes en laine, que l’on relierait, dit-on, à un goût pour les vacances de randonnée ;

automne-hiver 2026 : paires brodées, de coupe ample, repérées sur le podium.

Le texte précise que chaussettes comme escarpins à bride arrière appartiennent depuis toujours à l’univers Prada. Selon Vogue, la rue s’est largement ralliée à cette formule à l’automne 2026, bien au-delà des podiums.

La sélection de produits citée

Le texte est accompagné d’une sélection de références. L’extrait disponible n’indique pas comment elles sont associées entre elles : elles sont donc données séparément, telles que le texte les décrit. Côté chaussures :

Gucci : le modèle Donna, à bride arrière ;

Aeyde : le modèle Camila, en cuir ;

H&M : une paire en cuir sur talon kitten heel ;

COS : un slingback pointu, à petit talon, en cuir ;

Amina Muaddi : le modèle Holli 70, en daim ;

& Other Stories : une paire à brides arrière.

Côté chaussettes :

Calzedonia : un modèle court contenant du cachemire ;

Free People : le modèle Viola, haut, en dentelle ;

Toteme : une paire brodée, en coton côtelé mélangé ;

Arket : un modèle haut, en cachemire mélangé ;

Comme Si : un ensemble de deux paires hautes, en laine mérinos côtelée mélangée.

La marque Comme Si, dont Jenni Lee est la fondatrice, figure donc dans cette liste, aux côtés de références allant du cachemire à la dentelle.

Ce que ces avis ont en commun

Les voix citées convergent sur un point : le choix de la chaussette se fait en regard du soulier. Pour une bride fine ou ajourée, Oriana Kubinska recommande le transparent, le noir ou le gris. Jenni Lee et Kristina Falke insistent, chacune à sa manière, sur l’accord entre la maille et la chaussure. Le texte ne va pas plus loin que ces repères.