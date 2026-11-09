En bref Vogue juge que le pantalon noir ajusté des années 90 pourrait supplanter le tailleur à jambes larges.

Jambe droite ou légèrement évasée, taille plutôt basse, construction sans détail superflu.

Toteme, Miu Miu et Gucci by Demna en proposent des lectures différentes.

Cinq modèles sont cités, de la duchesse acétate stretch au sergé de laine.

Oui, selon Vogue, le pantalon noir ajusté et légèrement évasé pourrait détrôner le pantalon de tailleur à jambes larges, et offrir une alternative au denim habituel. Le magazine reste prudent : les jambes larges ne disparaîtront pas du jour au lendemain, car elles sont devenues des classiques du vestiaire.

Un virage de silhouette vers la ligne près du corps

Après plusieurs saisons dominées par les volumes amples, les plis marqués et les ourlets qui frôlent le sol, la silhouette évolue, observe Vogue. Pour comprendre la suite, le magazine regarde en arrière : à la fin des années 90 et au début des années 2000, ce pantalon noir comptait parmi les pièces les plus sophistiquées du vestiaire.

Cette esthétique se retrouve chez Gucci by Demna, dont la silhouette épurée rappelle le Gucci de Tom Ford de 1999 : pantalons taille basse, lignes affûtées, sensualité sans fioritures. Vogue présente même ce modèle comme possible nouveau basique du quotidien, plus élégant qu’un jean mais tout aussi facile à porter. Cette appréciation est celle du magazine.

Reconnaître la bonne coupe

La jambe est droite ou légèrement évasée en bas, presque bootcut, avec une taille plus basse. Le pantalon est près du corps sans être second skin : il suit la silhouette sans la mouler, ce qui allonge la ligne. La construction reste minimaliste. Certains modèles se enfilent sans fermeture, avec un élastique dissimulé dans la ceinture, d’autres ont une fermeture zippée invisible. Presque aucun détail n’interrompt la ligne.

Tenue de ville composée d’un pantalon ajusté sombre avec ceinture et d’un gilet bleu, photographiée dans un escalier urbain. Photo : Roberto Hund / Pexels

Deux maisons illustrent des variantes. Chez Toteme, la ligne est nette et épurée, proposée comme alternative au pantalon de tailleur traditionnel. Chez Miu Miu, la jambe reste droite, mais une fente à l’ourlet ouvre un évasé inattendu.

Qui l’a porté

Victoria Beckham en a fait son uniforme dans les années 90 et 2000.

Kendall Jenner l’a porté il y a quelques saisons, au milieu des jeans baggy, des pantalons barrel et du tailoring extra-large.

Hailey Bieber l’a montré dans plusieurs publications Instagram lors de ses escapades estivales.

Emily Ratajkowski l’a choisi pour le défilé Lowe automne-hiver 2026-2027.

Jean Campbell l’a porté pour le défilé Chloé printemps-été 2027.

Le porter comme un jean

Le conseil de Vogue consiste à le dédramatiser : un simple T-shirt, des tongs ou des sandales à talons chunky, sans chemise repassée ni blazer assorti. Les accessoires changent, le pantalon reste.

Moment Association Été Débardeur blanc et sandales minimalistes Automne Pull fin et mocassins Look élégant Veste de tailleur et talons

Côté coupe, la taille basse est séduisante avec un top court, mais une taille normale ou haute convient aussi. L’essentiel est un pantalon de tailleur noir qui épouse les jambes jusqu’au genou, avec éventuellement une couture ou un pli au milieu de la jambe.

Les modèles de la sélection

Marque Modèle et matière Gucci Duchesse acétate stretch Max Mara Mxmacino en laine mélangée, taille mi-haute, jambes slim Róhe Skinny en grain de poudre à nervures & Other Stories Pantalon habillé à plis marqués The Row Cyril, droit en sergé de laine

Ce choix de Vogue ne s’applique pas à tous les vestiaires : celles et ceux qui préfèrent les volumes amples y trouveront des classiques toujours en place. L’article a d’abord paru sur Vogue US. Pour une autre lecture de la saison, le tailleur-pantalon de l’hiver prolonge le sujet.