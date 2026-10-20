Le prune a progressé d’environ 309 % sur les podiums, selon les chiffres de TagWalk
Sur des vêtements sobres, les accessoires prennent la parole. Gants, perles, fourrure, couleurs chiffrées par TagWalk et manteau à col montant : le repérage.
En bref
- Les gants opéra froncés sont l’accessoire phare de la saison selon Vogue France.
- Le prune et le rouille progressent chacun d’environ 309 % sur les podiums, d’après TagWalk.
- Le manteau funnel-neck, signature de Phoebe Philo, est aussi vu au printemps-été 2027.
Cet hiver, tout se joue dans les détails. Selon Vogue France, les vêtements de la saison sont volontairement sobres et pragmatiques, ce qui a laissé aux accessoires tout l’espace pour s’exprimer.
Gants opéra, perles et fourrure en tête
Les gants opéra froncés sont présentés comme l’accessoire phare. On les a vus avec le smoking canadien de Julie Kegels et avec la combinaison de Pieter Mulier pour Alaïa. Les perles, elles, se réinventent : Chanel propose des boucles d’oreilles en gouttes irisées et des colliers posés sur des tweeds métallisés, tandis que Matières Fécales adopte une approche irrévérencieuse dans son défilé « The One Percent ».
Côté matières, les sacs adoptent des textures duveteuses, de Bottega Veneta à Fendi. Les étoles en fausse fourrure reviennent aussi, avec un manchon signé Chopova Lowena.
Les autres accessoires remarqués
- Chapeaux : casquettes sport bordées de fourrure chez Hermès, créations de Yohji Yamamoto, turbans en tee-shirts de soie de Stephen Jones pour Givenchy.
- Colliers : accumulations de breloques, de Celine à Marni.
- Ceintures : boucles oversize d’esprit western chez Chloé et Jean Paul Gaultier.
- Boucles d’oreilles : grands modèles, dont les oiseaux de Saint Laurent.
- Lunettes : modèles de soleil sportifs, avec Kiko Kostadinov.
Côté teintes d’accessoires, un vert profond aux accents terreux succède au vert Brat, et le rose revient en rose bonbon, fuchsia ou vieux rose.
Les couleurs de saison, chiffres à l’appui
Pour les couleurs, Vogue France s’appuie sur les données de TagWalk, qui comparent les podiums de cet hiver à ceux de l’année précédente.
|Couleur
|Maisons citées
|Prune
|Miu Miu, Hermès, Alaïa, Zimmermann, Vaillant
|Rouille
|Chanel, Saint Laurent par Anthony Vaccarello, Missoni, Max Mara
|Rouge
|Chloé, Givenchy, Fendi, Gucci, Bottega Veneta, Celine, Balenciaga
|Jaune moutarde
|Loewe, Mugler, Chloé
|Vert bouteille
|Balenciaga, Louis Vuitton, Valentino, Tom Ford
|Gris anthracite
|Alaïa, Stella McCartney, Victoria Beckham, Hermès
Le prune domine donc les collections, suivi de très près par le rouille, qui a retrouvé sa place chez Saint Laurent. Le gris anthracite complète la liste des six tendances couleurs de l’hiver recensées par Vogue.
Le funnel-neck, un manteau qui dure
Le manteau « funnel-neck », soit « à col montant », s’est imposé dans un bon nombre de défilés de l’automne-hiver 2026-2027. Vogue l’attribue d’abord à Phoebe Philo, qui en fait une signature. Il a aussi été aperçu chez Courrèges, Balenciaga, Acne Studios et Bottega Veneta, à mi-chemin entre le col roulé et l’écharpe. Ce col, déjà abordé dans notre texte sur le col montant des manteaux, joue sur les volumes.
Chez Balenciaga, il devient la pièce maîtresse d’une silhouette all-black avec legging et escarpins. Chloé et Bottega Veneta en proposent des versions colorées.
Photo : Michael Burrows / Pexels