En bref Les gants opéra froncés sont l’accessoire phare de la saison selon Vogue France.

Le prune et le rouille progressent chacun d’environ 309 % sur les podiums, d’après TagWalk.

Le manteau funnel-neck, signature de Phoebe Philo, est aussi vu au printemps-été 2027.

Cet hiver, tout se joue dans les détails. Selon Vogue France, les vêtements de la saison sont volontairement sobres et pragmatiques, ce qui a laissé aux accessoires tout l’espace pour s’exprimer.

Gants opéra, perles et fourrure en tête

Les gants opéra froncés sont présentés comme l’accessoire phare. On les a vus avec le smoking canadien de Julie Kegels et avec la combinaison de Pieter Mulier pour Alaïa. Les perles, elles, se réinventent : Chanel propose des boucles d’oreilles en gouttes irisées et des colliers posés sur des tweeds métallisés, tandis que Matières Fécales adopte une approche irrévérencieuse dans son défilé « The One Percent ».

Côté matières, les sacs adoptent des textures duveteuses, de Bottega Veneta à Fendi. Les étoles en fausse fourrure reviennent aussi, avec un manchon signé Chopova Lowena.

Les autres accessoires remarqués

Chapeaux : casquettes sport bordées de fourrure chez Hermès, créations de Yohji Yamamoto, turbans en tee-shirts de soie de Stephen Jones pour Givenchy.

: casquettes sport bordées de fourrure chez Hermès, créations de Yohji Yamamoto, turbans en tee-shirts de soie de Stephen Jones pour Givenchy. Colliers : accumulations de breloques, de Celine à Marni.

: accumulations de breloques, de Celine à Marni. Ceintures : boucles oversize d’esprit western chez Chloé et Jean Paul Gaultier.

: boucles oversize d’esprit western chez Chloé et Jean Paul Gaultier. Boucles d’oreilles : grands modèles, dont les oiseaux de Saint Laurent.

: grands modèles, dont les oiseaux de Saint Laurent. Lunettes : modèles de soleil sportifs, avec Kiko Kostadinov.

Côté teintes d’accessoires, un vert profond aux accents terreux succède au vert Brat, et le rose revient en rose bonbon, fuchsia ou vieux rose.

Les couleurs de saison, chiffres à l’appui

Pour les couleurs, Vogue France s’appuie sur les données de TagWalk, qui comparent les podiums de cet hiver à ceux de l’année précédente.

309 % de silhouettes prune en plus, et autant de looks rouille 23 % de présence supplémentaire pour le rouge 19 % de silhouettes moutarde en plus, deuxième année de hausse 13 % de présence en plus pour le vert bouteille

Couleur Maisons citées Prune Miu Miu, Hermès, Alaïa, Zimmermann, Vaillant Rouille Chanel, Saint Laurent par Anthony Vaccarello, Missoni, Max Mara Rouge Chloé, Givenchy, Fendi, Gucci, Bottega Veneta, Celine, Balenciaga Jaune moutarde Loewe, Mugler, Chloé Vert bouteille Balenciaga, Louis Vuitton, Valentino, Tom Ford Gris anthracite Alaïa, Stella McCartney, Victoria Beckham, Hermès

Le prune domine donc les collections, suivi de très près par le rouille, qui a retrouvé sa place chez Saint Laurent. Le gris anthracite complète la liste des six tendances couleurs de l’hiver recensées par Vogue.

Le funnel-neck, un manteau qui dure

Le manteau « funnel-neck », soit « à col montant », s’est imposé dans un bon nombre de défilés de l’automne-hiver 2026-2027. Vogue l’attribue d’abord à Phoebe Philo, qui en fait une signature. Il a aussi été aperçu chez Courrèges, Balenciaga, Acne Studios et Bottega Veneta, à mi-chemin entre le col roulé et l’écharpe. Ce col, déjà abordé dans notre texte sur le col montant des manteaux, joue sur les volumes.

Chez Balenciaga, il devient la pièce maîtresse d’une silhouette all-black avec legging et escarpins. Chloé et Bottega Veneta en proposent des versions colorées.

Pas un effet passager Selon Vogue, le funnel-neck figure aussi dans les collections printemps-été 2027, chez Saint Laurent par Anthony Vaccarello et chez Alaïa, ce qui plaide contre une simple tendance d’une saison.