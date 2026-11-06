En bref Vogue France recense sept familles de bottes noires pour la saison.

La cuissarde est la tendance la plus aperçue des collections.

Slouchy, bout carré, seconde peau, imprimé animal, tout-terrain et bottines à talon complètent le panorama.

Mini-robes et total look noir servent de terrain d’essai aux maisons.

La cuissarde arrive en tête. Dans son panorama des bottes noires pour l’automne-hiver 2026-2027, Vogue France la désigne comme la tendance la plus aperçue des collections, devant six autres familles, du modèle plissé à la bottine à talon.

La cuissarde, omniprésente sur les podiums

Parmi les maisons qui ont présenté des cuissardes figurent Hermès, Chanel et Khaite, mais aussi Dries Van Noten, Gucci et Balenciaga. La liste du magazine se prolonge avec Valentino, Courrèges, Julie Kegels et Celine. Stella McCartney et Givenchy servent d’exemples en images. Toujours selon le magazine, les podiums des quatre capitales de la mode n’avaient jamais été autant foulés par des cuissardes statement que cette saison.

7 tendances de bottes noires recensées pour la saison 4 capitales de la mode où les cuissardes ont défilé

Côté style, Vogue France observe qu’un jean skinny prend de l’allure quand il est associé à une paire de cuissardes à talon. Sa recommandation de les faire monter le plus haut possible sur la cuisse reste un conseil éditorial, pas un constat.

Les bottes noires ne se résument pas, selon le magazine, à une protection contre le froid : il les décrit comme une toile vierge pour les créateurs les plus influents, qui deviennent la pièce centrale d’une tenue pensée dans les moindres détails.

Les six autres familles, d’une silhouette à l’autre

Autour de la cuissarde, la saison décline des partis pris très contrastés, des volumes plissés au minimalisme tout-terrain.

Tendance Ce que décrit Vogue France Maisons citées Bottes slouchy Plissées, elles jouent sur les contrastes et les volumes, en alternative aux modèles minimalistes ; Chloé en propose une santiag bohème revisitée. Balenciaga, Magda Butrym, Stella McCartney, Chloé Bout carré Ce détail change radicalement la silhouette de classiques bottes en cuir noir. Khaite, McQueen Effet seconde peau Entre le collant et le legging, ces bottes épousent la jambe comme un vêtement. Courrèges, Celine, Acne Studios, Calvin Klein Collection Imprimé animal Il a survécu à la tendance Mob Wife, en léopard, zèbre ou python. Isabel Marant (zèbre), Gucci, Alberta Ferretti, Marie Adam-Leenaerdt (python) Tout-terrain Le confort prime, avec un minimalisme assumé. Totême, Jacquemus Bottines à talon Elles retrouvent leur grâce d’antan, portées comme dans les années 2010. Alaïa, Celine

Pour les bottines, le magazine renvoie aux années 2010 : des collants assortis à la teinte de la botte, une mini-robe par-dessus, ou bien un long trench-coat qui recouvre le haut de la tige.

Le bout carré est présenté par Vogue France comme une façon de faire de l’intemporalité une tendance à part entière. Les bottes effet seconde peau, elles, brouillent la limite entre la chaussure et le vêtement, au point de donner l’impression de ne faire qu’un.

Comment les maisons les portent

Chez McQueen, Givenchy et Balenciaga, les bottes accompagnent des mini-robes, qui leur laissent tout l’espace. Chez Isabel Marant, la logique est inverse : un total look noir est réveillé par des bottes à imprimé animalier, qui apportent seules la touche de relief.

Le noir traverse d’ailleurs toute la saison. Dans son guide des dix tendances mode femme de l’automne-hiver 2026-2027, Vogue France le range parmi les incontournables du vestiaire, où il continue de régner. Selon le même magazine, le manteau noir totalise 725 occurrences sur TagWalk pour la saison.