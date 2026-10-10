Le manteau « funnel-neck », « à col montant » en français, se retrouve dans de nombreux défilés de l’automne-hiver 2026-2027. Vogue.fr le décrit comme repéré en masse sur les podiums et imposé dans un bon nombre de collections. Reste à comprendre d’où vient ce col, quelles maisons l’ont porté et comment le magazine Marie Claire suggère de l’associer.

En bref Vogue.fr voit le manteau à col montant sur de nombreux podiums de l’automne-hiver 2026-2027.

Selon Marie Claire, la coupe a d’abord touché trenchs, vestes techniques et vestes en cuir avant les manteaux.

Selon Voici, le col se boutonne ou se zippe jusque sous le menton, sur laine, cuir ou trench imperméable.

Pantalon droit, jupe midi ou cheveux glissés dans le col : Marie Claire avance plusieurs pistes.

Un col entre le col roulé et l’écharpe

D’après Vogue.fr, cette tendance revient d’abord à Phoebe Philo, qui en a fait l’une de ses signatures. Le magazine situe le funnel-neck à mi-chemin entre le col roulé et l’écharpe : il joue sur les volumes et élève le manteau d’hiver au rang de pièce de statement. Le même article l’a aussi aperçu chez Courrèges, Balenciaga, Acne Studios et Bottega Veneta. Que ce soit une tendance durable relève de l’opinion de Vogue.fr, aucune donnée de ventes ne l’établit.

Le principe se reconnaît vite. D’après Voici, le col, au lieu de se rabattre sur les clavicules, se boutonne ou se zippe jusque sous le menton. Le même média lui prête un effet de buste visuellement plus long et de port de tête plus droit.

De saison en saison, des trenchs aux manteaux

La forme n’est pas née cet hiver. Marie Claire indique que ce col volontairement haut, qui remplace l’écharpe pour l’automne-hiver 2026/2027, a d’abord été repéré sur les trenchs, puis sur les vestes techniques et les vestes en cuir, avant d’atteindre les manteaux. Les repères ci-dessous suivent ce trajet tel que ces médias le rapportent.

Automne-hiver 2024-2025 : selon Voici, dans un article de février 2025, le funnel coat émerge chez Proenza Schouler, Stella McCartney, Gucci et Chloé. Automne-hiver 2026-2027 : Vogue.fr le voit chez Phoebe Philo, Courrèges, Balenciaga, Acne Studios et Bottega Veneta. Marie Claire cite elle aussi Courrèges, Balenciaga et Bottega Veneta. Printemps-été 2027 : toujours selon Vogue.fr, ce col très haut s’est distingué dans les collections de Saint Laurent par Anthony Vaccarello et d’Alaïa.

Deux visions du col : tout noir ou en couleur

Les créateurs ne l’interprètent pas de la même manière. Chez Balenciaga, relève Vogue.fr, il constitue la pièce maîtresse d’une silhouette entièrement noire et minimaliste, avec un legging et des escarpins à talon. Chloé et Bottega Veneta, de leur côté, présentent des versions colorées.

Comment le porter

Pour Marie Claire, cette forme s’accommode de styles variés, classique, sportswear ou plus féminin. Voici ajoute que le col fonctionne aussi bien sur les manteaux en laine que sur les blousons en cuir, les vestes sportswear et les trenchs imperméables. Côté associations, Marie Claire propose trois pistes :

un pantalon à la coupe droite ou un peu ample, avec un pull fin et des mocassins, pour une élégance sans effet « over dressed » ;

une jupe midi et des bottes hautes, pour une allure plus féminine ;

un jean, une chemise blanche et des jazz shoes.

Le même magazine donne un conseil de styliste : laisser les cheveux coincés à l’intérieur du col. Cela dégage le visage et met en valeur la ligne montante de l’encolure.

Laine, cachemire, gabardine : les matières en vue

La sélection de Vogue.fr penche vers la laine et ses mélanges : laine brossée et cachemire chez Almada, laine mélangée chez The Frankie Shop, Cos et Arket, dont le modèle de Cos a un col cheminée. Bottega Veneta se distingue avec une gabardine de coton, une ceinture et une garniture en cuir Intrecciato.

Le modèle Mango présenté par Marie Claire Coupe droite midi, manches longues, deux poches à rabat et col cheminée boutonné. Il est en 100 % laine, matière que Marie Claire qualifie de durable et de thermorégulatrice.

Pour replacer ce manteau dans le rythme des collections, on peut lire notre texte sur la circulation des tendances de saison.