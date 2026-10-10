Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent : son départ a été officialisé le vendredi 9 octobre 2026, après des rumeurs.

En bref Selon France 24, Kering a indiqué que la maison fera connaître prochainement sa nouvelle direction créative.

Autour du créateur s’est aussi formé un « clan » d’égéries, dont Charlotte Gainsbourg, Zoë Kravitz, Catherine Deneuve et Dua Lipa.

Selon Vogue, il est retombé à 2,64 milliards d’euros en 2025 après trois années de baisse, et la marge opérationnelle est passée de 30,9 % à 20 %.

Selon France 24, Kering a indiqué que la maison fera connaître prochainement sa nouvelle direction créative. D’après l’AFP, le nom de Chemena Kamali, directrice artistique de Chloé, circule. Dix ans après ses débuts, les collections du créateur dessinent un parcours qui va de la réception mitigée de 2016 au final doré de 2026.

Un début à 36 ans, dans le sillage de Hedi Slimane

Comme le rapporte Vogue, Vaccarello a été nommé en avril 2016, à 36 ans, quand Hedi Slimane a quitté la maison. Son bagage : un diplôme de La Cambre obtenu en 2006, sa propre marque lancée en 2009, le prix de l’Andam remporté en 2011, et des passages chez Fendi puis Versus Versace.

Les premiers jalons de son mandat se lisent en repères datés.

Avril 2016 Nomination à la direction artistique de Saint Laurent. 27 septembre 2016 Premier défilé dominé par le noir et par des épaules structurées héritées des années 1980. La presse l’accueille de façon mitigée, tandis que Pierre Bergé salue une collection fidèle aux codes de la maison. Trocadéro Sa première présentation sur ce site, avec la Tour Eiffel en toile de fond, devient le défilé le plus vu de la saison sur Vogue Runway.

Ces deux moments posent les termes du parcours : une entrée discutée, puis une mise en scène devenue référence, qui associe la maison à l’image de la capitale.

Transparence, cuir et tournant de Marrakech

Pour les femmes, la signature de Vaccarello repose sur la transparence, le cuir et ce que France 24 décrit comme du « streetwear couture » : une alliance entre des matières de tous les jours et le savoir-faire de la haute couture. Il résume lui-même sa démarche dans Vogue : sa « manière belge » de concevoir les vêtements l’attache davantage à leur construction et à leur déconstruction, tandis que « mon côté italien est le côté sexy », ajoute-t-il, avec un « peut-être » de prudence.

Le tournant vers la mode masculine date de juin 2022, à Marrakech, où il a transposé directement au vestiaire des hommes les silhouettes conçues pour les femmes. Le défilé homme printemps-été 2027, présenté le 23 juin à la Bourse de Commerce, misait sur des teintes claires, des blousons en nylon portés comme des chemisiers et des passages finaux dorés. Madonna et Charli XCX étaient au premier rang, comme le relève Marie Claire.

Autour du créateur s’est aussi formé un « clan » d’égéries, dont Charlotte Gainsbourg, Zoë Kravitz, Catherine Deneuve et Dua Lipa.

Un adieu en or et en noir au pied de la Tour Eiffel

Le 29 septembre, la collection printemps-été 2027 a été montrée au pied de la Tour Eiffel, sous trois lustres à bougies. Le podium alignait 49 tenues dorées, suivies de 10 modèles noirs : l’ordre est l’inverse de celui du final de la collection Rive Gauche de l’automne 1991.

Charlotte Gainsbourg a offert une prestation surprise pendant le défilé. Vaccarello a, de son côté, remis un trousseau de clés à son fils, âgé de cinq ans.

La journaliste de mode Sophie Fontanel, du Nouvel Obs, résume ainsi son bilan : « Il a fait quelque chose de grand pour cette maison, il l’a remise au firmament »

Ce que laisse Vaccarello : une plateforme culturelle et des chiffres contrastés

Saint Laurent Productions a été lancé en 2023. En 2024, la maison a coproduit trois films en compétition à Cannes, dont Emilia Pérez de Jacques Audiard. Vaccarello a aussi développé Saint Laurent Rive Droite, un espace qui mêle mode, art, design, musique et culture.

Cédric Charbit, PDG d’Yves Saint Laurent, estime qu’Anthony Vaccarello a mis la maison « sur une trajectoire remarquable » et qu’il a accompli « un travail exceptionnel, tant sur le plan créatif que par son impact culturel »

Côté économique, l’AFP situe le chiffre d’affaires à un peu plus d’un milliard d’euros en 2016, puis à 3,2 milliards en 2023, avant un plateau. Selon Vogue, il est retombé à 2,64 milliards d’euros en 2025 après trois années de baisse, et la marge opérationnelle est passée de 30,9 % à 20 %.

1 Md€ chiffre d’affaires, un peu plus, en 2016 (AFP) 3,2 Md€ en 2023, avant un plateau (AFP) 2,64 Md€ en 2025, après trois années de baisse (Vogue) 20 % marge opérationnelle, contre 30,9 % auparavant (Vogue)