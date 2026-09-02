La guitare et les deux voix des Frangines portent une écriture partagée

Les Frangines ne sont pas sœurs, mais leur nom traduit une proximité ancienne et une manière de créer à deux. Anne Coste et Jacinthe Madelin se sont rencontrées pendant leur scolarité. Leur projet s’est ensuite développé autour de la guitare, des voix et d’une écriture partagée. Cette origine explique mieux leur identité que l’étiquette de « duo qui donne le sourire »: la légèreté de certaines chansons repose sur une méthode, des arrangements et une connaissance précise de leurs différences.

En bref Anne Coste et Jacinthe Madelin ont fondé Les Frangines après une amitié commencée pendant l’enfance.

Le duo s’est fait connaître avec une pop acoustique portée par la guitare, les harmonies vocales et des textes en français.

Donnez-moi, coécrit avec Vianney, a accéléré leur visibilité avant la sortie de plusieurs albums.

Deux voix avant une image

K6FM présente leur style comme une pop acoustique et rappelle que les deux amies ont appris ensemble à composer et à jouer de la guitare. Cette base réduite est importante. Quand deux voix se partagent l’espace avec un instrument harmonique, chaque écart de timbre, de phrasé ou d’intention devient audible. L’identité du duo naît donc autant de la complémentarité que de la ressemblance.

Leur nom pourrait laisser penser à une unité parfaite. Leur travail montre plutôt une négociation permanente. Une chanson écrite à quatre mains demande de choisir quelle voix porte le récit, quand les deux lignes se rejoignent et quelle place laisser au silence. Les arrangements acoustiques ne sont pas une absence d’arrangement. Ils exigent au contraire de décider ce qui doit rester nu et ce qui a besoin d’un soutien rythmique ou mélodique.

Le site officiel replace cette économie sonore dans une histoire plus longue. La mise en musique de Demain dès l’aube a compté parmi les étapes qui ont rendu leur projet visible. Partir d’un poème de Victor Hugo impose une autre discipline que l’écriture d’un refrain pop: respecter une cadence existante tout en construisant une mélodie capable de la faire entendre. Ce rapport aux textes constitue l’un des fils durables du duo.

Le succès de Donnez-moi sans raccourci

Donnez-moi, coécrit avec Vianney, a donné au groupe une audience beaucoup plus large en 2019. Il serait tentant d’en faire un miracle isolé. Les éléments réunis par K6FM montrent plutôt une étape de professionnalisation après plusieurs années d’amitié, d’apprentissage et de compositions. Le morceau concentre des qualités déjà présentes: une forme directe, des voix immédiatement identifiables et une écriture conçue pour être reprise.

Le succès a ensuite modifié l’échelle du projet. Passer de vidéos et de premières scènes à un album et à des salles plus importantes oblige à penser les chansons pour d’autres espaces. Une guitare et deux voix peuvent conserver leur place, mais la scène demande une dynamique, des transitions et une relation au public. L’enjeu n’est pas de remplacer l’acoustique par une production plus lourde. Il consiste à préserver la lisibilité du duo quand l’arrangement s’élargit.

Notes, une évolution audible

Lors de la présentation de leur deuxième album à K6FM en 2022, Anne et Jacinthe expliquent que certaines chansons restent légères tandis que d’autres portent une profondeur liée à ce qu’elles ont vécu pendant les deux années précédentes. Le single Notes, coécrit avec Boulevard des Airs, marque cette nouvelle étape. La bonne humeur ne disparaît pas, mais elle cesse d’être la seule grille de lecture.

Cette évolution est cohérente avec un duo fondé sur le temps long. Les sujets changent quand les personnes et les conditions de création changent. Les harmonies familières servent alors de repère, tandis que les textes enregistrent les déplacements. Un public peut reconnaître une signature sans entendre dix fois la même chanson.

Le site officiel met aujourd’hui l’accent sur Poèmes et sur la continuité entre littérature et musique. Ce choix ne constitue pas un retour artificiel aux débuts. Il prolonge une pratique ancienne: écouter ce que la langue contient déjà de rythme, puis construire autour d’elle une forme chantée. La cohérence des Frangines tient ainsi moins à un genre figé qu’à une manière d’aborder les mots.

Ce qui construit réellement leur identité

Quatre éléments se dégagent. Le premier est la durée de leur relation, qui rend possible une écriture fondée sur la confiance. Le deuxième est le noyau guitare-voix, assez simple pour rester reconnaissable. Le troisième est le goût des textes, du poème adapté à la chanson originale. Le quatrième est la scène, lieu où cette proximité doit devenir partageable sans se transformer en posture.

Pour écouter le duo avec attention, mieux vaut donc suivre les choix d’arrangement, la répartition des voix et l’évolution des sujets plutôt que compter les signes de bonne humeur. La rubrique Culture rassemble d’autres parcours où une identité artistique se construit par petites décisions plutôt que par une formule promotionnelle.

Cette écoute comparative peut commencer par trois morceaux cités dans les sources: Demain dès l’aube, Donnez-moi et Notes. Le premier révèle leur manière d’habiter un texte antérieur, le deuxième leur efficacité dans une forme pop très directe, le troisième l’élargissement de leur écriture. Les rapprocher rend l’évolution audible sans inventer de rupture.

Le nom du duo prend alors un sens musical. Il ne garantit pas que les voix soient interchangeables; il annonce qu’elles se présentent ensemble. L’intérêt vient des relais entre Anne et Jacinthe, des unissons choisis et des écarts conservés. Cette architecture peut rester familière alors que les textes deviennent plus graves.

Note de méthode

Ce portrait s’appuie uniquement sur le site officiel du duo et sur l’entretien de K6FM. Il distingue les faits de parcours des observations musicales et ne transforme pas une image publique en affirmation sur la vie privée.

Sources