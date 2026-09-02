Steven Spielberg a associé les actrices de La Vie d’Adèle à la Palme d’or 2013

Le Festival de Cannes 2013 appartient désormais à l’histoire du cinéma. Le raconter comme un direct ferait perdre l’essentiel: les films en compétition, la composition du jury et les décisions rendues le 26 mai. Cette fiche d’archive rassemble ces trois niveaux afin de retrouver rapidement ce que la 66e édition a consacré, sans reproduire les pronostics qui précédaient la clôture.

En bref Le jury présidé par Steven Spielberg a rendu le palmarès de la 66e édition le 26 mai 2013.

La Vie d’Adèle a reçu la Palme d’or, associant le réalisateur Abdellatif Kechiche et ses deux actrices.

Les autres prix majeurs ont distingué les frères Coen, Hirokazu Kore-eda, Amat Escalante et Jia Zhang-ke.

Le cadre de la 66e édition

La cérémonie de clôture s’est tenue le 26 mai 2013. Steven Spielberg présidait le jury des longs métrages. Le Guardian cite notamment Nicole Kidman, Ang Lee et Lynne Ramsay parmi les jurés. Ce groupe devait départager des films très différents par leur origine, leur genre et leur mise en scène.

Les comptes rendus de la clôture font apparaître plusieurs titres majeurs de la compétition: La Vie d’Adèle, Inside Llewyn Davis, Le Passé, Nebraska, Heli, A Touch of Sin et Tel père, tel fils. Cette liste partielle suffit à montrer la diversité des formes en présence sans la présenter comme une sélection exhaustive.

Le jury comparait ainsi un récit amoureux français, un film musical des frères Coen, un drame familial signé Asghar Farhadi, un récit américain en noir et blanc, une œuvre mexicaine très dure et plusieurs propositions venues d’Asie. Les prix rendent compte d’un arbitrage entre des choix de mise en scène, d’écriture et d’interprétation, pas d’un classement entre des films construits sur le même modèle.

Le récit du Guardian souligne que certains résultats ont surpris les observateurs, notamment les prix remis à Bruce Dern et à Amat Escalante. Il décrit en revanche un accueil très favorable à la Palme. Cette différence entre réception dans la salle et décision du jury fait partie du contexte de la clôture, sans modifier la hiérarchie officielle des récompenses.

Le palmarès des longs métrages

La Palme d’or a été attribuée à La Vie d’Adèle, chapitres 1 et 2. Steven Spielberg a associé explicitement les actrices Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux au réalisateur Abdellatif Kechiche dans la récompense. Le Monde rapporte que le président du jury a présenté cette décision comme la reconnaissance de trois artistes. Le Guardian rappelle de son côté que le film était devenu l’un des favoris critiques au fil de la compétition.

Le Grand Prix est revenu à Inside Llewyn Davis de Joel et Ethan Coen. Le Prix du jury a distingué Tel père, tel fils de Hirokazu Kore-eda. Amat Escalante a reçu le Prix de la mise en scène pour Heli, tandis que Jia Zhang-ke a obtenu le Prix du scénario pour A Touch of Sin. Ces quatre choix dessinent un palmarès réparti entre Amérique du Nord, Amérique latine et Asie.

Les prix d’interprétation ont récompensé Bérénice Bejo pour Le Passé et Bruce Dern pour Nebraska. La grille du palmarès publiée par AlloCiné permet aussi de retrouver les films présentés dans les sections parallèles et les distinctions associées. Pour une recherche historique, cette présentation par prix est plus fiable qu’une mémoire reconstruite à partir des seules images de tapis rouge.

Ce que la Palme 2013 avait de particulier

La décision autour de La Vie d’Adèle est restée singulière parce qu’elle rendait visibles les deux interprètes au sein même de la Palme. Elle ne remplaçait pas un prix d’interprétation par une formule vague. Elle affirmait que la mise en scène et les performances formaient, aux yeux du jury, un ensemble impossible à séparer. Cette précision compte lorsqu’on consulte aujourd’hui les archives du festival.

Le reportage du Monde restitue aussi la progression de la cérémonie. L’attribution du prix d’interprétation féminine à Bérénice Bejo avait écarté Le Passé de certaines hypothèses, puis les autres récompenses ont progressivement révélé la logique du jury. Le Guardian décrit un choix populaire dans la salle, mais replace aussitôt la Palme dans un palmarès comprenant plusieurs surprises, notamment le prix de la mise en scène à Amat Escalante.

Comment utiliser cette archive

Pour vérifier un souvenir de Cannes 2013, il faut distinguer au moins quatre notions: sélection, compétition, récompense et réception critique. Un film sélectionné n’est pas nécessairement en compétition. Un favori de la presse n’est pas un lauréat. Enfin, un palmarès ne résume pas l’ensemble des œuvres montrées pendant le festival. Cette fiche se concentre sur la compétition principale et ses résultats.

La rubrique Culture permet de replacer ces repères dans un ensemble plus large consacré aux films, aux festivals et à la création visuelle. Les sources ci-dessous ont été retenues pour croiser une liste de résultats avec deux récits contemporains de la cérémonie.

Ces récits ont aussi une valeur différente d’une liste. Ils restituent l’ordre des annonces et les réactions dans la salle, mais ils peuvent accorder davantage de place aux films les plus commentés. La grille d’AlloCiné sert de contrôle factuel, tandis que Le Monde et le Guardian documentent le déroulement de la clôture. Une archive solide gagne à conserver ces deux fonctions.

La date de publication est également essentielle: ces comptes rendus ont été écrits au moment du palmarès. Ils renseignent donc sur la réception immédiate, sans bénéficier du recul acquis depuis. La fiche conserve cette limite au lieu de relire 2013 à travers la réputation ultérieure des films.

Note de méthode

Les informations sont formulées au passé et rattachées à l’édition 2013. Aucun pronostic publié avant la clôture n’est présenté comme un résultat, et la fiche n’actualise pas artificiellement un événement achevé.

Sources