Comparer une matière suppose de regarder le vêtement entier

Choisir un vêtement à partir du seul nom de sa fibre est tentant, mais rarement suffisant. Coton, lin, laine, viscose et polyester renvoient à des origines et à des procédés distincts. Pour comparer un produit, les sources invitent à regarder sa composition, son parcours de fabrication, son utilisation et sa fin de vie. La matière reste importante, mais elle n’est qu’une information parmi d’autres.

En bref Ecobalyse compare des produits textiles à partir de données de composition, fabrication et accessoires.

Les origines végétale, animale, artificielle et synthétique ne suffisent pas à classer toutes les fibres.

La conception, la durée d’usage, la réparation et le recyclage complètent l’analyse d’une matière.

Cette prudence est au cœur de l’analyse de cycle de vie. L’outil Ecobalyse, développé par le ministère chargé de la transition écologique et l’ADEME, calcule le coût environnemental d’un produit textile à partir de données définies. La stratégie européenne pour les textiles durables et circulaires souligne elle aussi que la conception, la qualité, la durabilité et la recyclabilité doivent être abordées ensemble.

Un vêtement ne se résume pas à sa fibre

Ecobalyse demande des informations très concrètes: le type de produit, le caractère remanufacturé ou non, la nature et le pourcentage des matières, l’origine des matières premières, ainsi que les lieux de filature, de tissage, d’ennoblissement et de confection. L’outil peut également prendre en compte une impression, un délavage ou des accessoires comme les boutons et les fermetures éclair.

Cette liste explique pourquoi un palmarès général des matières est fragile. Deux vêtements composés de la même fibre peuvent différer par leur poids, leur mélange, leurs accessoires, leur origine ou les étapes de leur fabrication. Comparer le produit entier permet de voir ce que le mot affiché sur l’étiquette laisse de côté.

Le résultat d’Ecobalyse est exprimé en points d’impact, un score agrégé des impacts pris en compte. La page consacrée à l’outil précise qu’un score plus élevé correspond à un impact plus fort et que les points ne sont pas bornés par une valeur maximale. Ils servent donc à comparer des offres entre elles, non à transformer une fibre en verdict définitif.

La composition et le pourcentage des matières font partie des données nécessaires à l’évaluation d’un produit textile. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Ann H

Les matières végétales et animales ont leurs propres enjeux

France Nature Environnement distingue les matières naturelles d’origine végétale, dont le coton et le lin, et celles d’origine animale, parmi lesquelles la laine. Cette typologie décrit l’origine des fibres, pas une hiérarchie environnementale toute faite. La même source rappelle que les impacts interviennent à chaque étape du cycle de vie des textiles.

Le dossier relève notamment que le coton est la matière végétale la plus utilisée dans le monde et évoque les conséquences de sa culture, dont l’usage d’eau, d’engrais et de pesticides. Pour les matières animales, il mentionne les ressources nécessaires à l’élevage. Ces constats invitent à éviter une lecture qui réduirait l’origine naturelle d’une matière à un argument suffisant.

La stratégie de l’Union européenne apporte un autre élément: la composition des matériaux, les fibres utilisées et leurs mélanges peuvent influer sur la recyclabilité. Elle relève que les mélanges de fibres compliquent le recyclage lorsque les technologies de séparation sont peu disponibles. Le choix d’un vêtement suppose donc de regarder aussi comment ses composants pourront, ou non, être traités en fin d’usage.

Viscose et polyester: examiner les procédés

La viscose et le polyester méritent la même attention détaillée. France Nature Environnement classe la viscose parmi les fibres artificielles obtenues par modification d’un élément naturel, notamment la cellulose de bois. Le polyester est présenté comme une fibre synthétique dérivée du pétrole. Ces définitions expliquent leurs différences, sans autoriser une réponse simpliste sur le meilleur choix dans toutes les situations.

Les mélanges de fibres peuvent compliquer le recyclage des textiles en fin d’usage. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : EqualStock IN

Le dossier souligne que les fibres artificielles peuvent nécessiter beaucoup de ressources et des substances chimiques dans leur création. Il rappelle également que les textiles synthétiques tels que le polyester peuvent relâcher des microplastiques lors du lavage. Ces éléments doivent être replacés dans le produit réellement considéré: sa composition exacte, la fréquence à laquelle il sera porté et les conditions de son entretien.

Les sources européennes insistent sur le rôle de la conception. Des problèmes de solidité des couleurs, de résistance aux déchirures, de fermetures éclair ou de coutures peuvent conduire les consommateurs à se défaire d’un textile. Une fibre n’explique donc pas tout: la qualité de construction et la capacité à garder le vêtement en service comptent également.

Regarder le cycle de vie plutôt qu’un argument isolé

L’intérêt d’une approche par cycle de vie est de rendre visibles plusieurs étapes. Ecobalyse prend en compte des dimensions telles que le changement climatique, l’utilisation des ressources, la toxicité, l’eutrophisation et la pollution de l’eau. Sa base de données a été conçue pour la France métropolitaine, ce qui impose de ne pas généraliser ses résultats sans tenir compte de ce cadre.

La stratégie européenne fixe pour 2030 une vision de textiles à longue durée de vie et recyclables, conçus avec une réduction des déchets et une meilleure circularité. Elle souligne que prolonger la vie des produits textiles est un moyen efficace de réduire leur incidence environnementale. Cela ne dispense pas d’examiner les informations disponibles sur le vêtement, mais donne une direction claire: durée, réparation, réemploi et recyclage doivent entrer dans la comparaison.

Pour approfondir ce regard dans votre vestiaire, retrouvez nos dossiers mode et matières. La bonne question n’est pas de savoir quelle fibre remporte un concours abstrait. Elle consiste à demander quelles données sont connues sur le produit, quelles contraintes son usage implique et ce qui reste incertain. Cette méthode est moins immédiate qu’un slogan, mais elle est aussi plus fidèle à la réalité textile.

Références vérifiées