Mode et images IA : rendre la transparence réellement lisible

Une image de mode ne sert pas seulement à composer une ambiance. Elle peut faire croire à l’existence d’un vêtement, d’une campagne, d’un lieu ou d’une personne. Lorsque l’intelligence artificielle intervient dans sa fabrication ou sa transformation, la question centrale devient celle du contrat de lecture : le public doit pouvoir comprendre ce qu’il regarde sans devoir mener sa propre enquête.

En bref Le réalisme des contenus générés ou modifiés par IA impose de distinguer création visuelle et document.

Depuis le 2 août 2026, certaines obligations européennes de transparence concernent les contenus issus de l’IA.

Une légende précise aide à signaler la génération, la modification ou la composition d’une image.

Le marquage technique améliore la traçabilité mais ne remplace pas une information lisible pour le public.

Une image convaincante peut aussi être ambiguë

Les deepfakes et les outils de génération ont renforcé la capacité à produire des contenus réalistes. Dans son analyse de la communication autour de Kate Middleton, The Conversation France décrit un environnement où réseaux sociaux, retouches assistées par IA et rumeurs brouillent la frontière entre le vrai et le fabriqué. L’enjeu n’est pas propre à la vie publique : il concerne aussi les images qui circulent dans les univers visuels de la mode.

Dans ce secteur, un visuel synthétique peut évoquer une prise de vue sans en être une. Une silhouette peut sembler porter une pièce identifiable, un décor peut paraître être le lieu d’un défilé, et une personne inventée peut être prise pour une mannequin réelle. Sans indication, l’image risque d’être interprétée comme un document alors qu’elle relève d’une construction visuelle.

La transparence ne retire rien à la valeur créative d’une composition. Elle donne plutôt au lecteur les moyens de distinguer une direction artistique, une image conceptuelle et la représentation d’un fait. Cette distinction est particulièrement utile dans les contenus qui parlent de collections, de beauté ou de culture visuelle. Elle peut aussi prolonger la lecture dans notre rubrique actualité mode et tendances.

La validation éditoriale permet de préciser le statut d’un visuel avant sa publication. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : Ron Lach

Le marquage technique ne suffit pas à informer

Depuis le 2 août 2026, certaines obligations de transparence du règlement européen sur l’intelligence artificielle s’appliquent. Toute l’Europe explique que les outils produisant des images, des vidéos, des sons ou des textes doivent intégrer un marquage permettant de retrouver l’origine artificielle du contenu. Cette information peut prendre la forme de données intégrées au fichier, d’éléments de provenance ou d’un filigrane technique.

Ce dispositif n’est pas forcément visible par la personne qui regarde l’image. Il répond à une logique de traçabilité, mais ne remplace pas une légende compréhensible. Pour une publication éditoriale ou commerciale, la proximité de l’information compte donc autant que son existence. Une mention placée à côté du visuel permet d’éviter que le statut de l’image soit perdu au moment de sa consultation ou de son partage.

Le calendrier distingue également les systèmes concernés par leur date de mise sur le marché. Les systèmes mis sur le marché à partir du 2 août 2026 doivent respecter les règles dès cette date. Ceux qui existaient auparavant bénéficient d’une transition jusqu’au 2 décembre 2026. La CNIL confirme cette entrée en application progressive et situe les obligations de transparence parmi les mesures applicables depuis le 2 août 2026.

Trois situations à nommer sans détour

Une rédaction peut clarifier son approche en distinguant la génération complète, la modification substantielle et la composition mêlant plusieurs éléments. Une image entièrement créée par IA n’appelle pas la même précision qu’une photographie dont le fond, la matière ou les proportions ont été modifiés. De même, une image conçue pour illustrer une idée ne devrait pas être reçue comme la preuve d’un produit, d’un événement ou d’une présence.

La formule employée doit correspondre à ce qui a réellement été fait. « Image générée par IA » convient lorsqu’il n’existe pas de prise de vue équivalente. « Image modifiée par IA » indique qu’un visuel initial a été transformé. Une mention signalant une composition aide, elle, à comprendre qu’un ensemble a été fabriqué à partir de plusieurs sources. La précision importe davantage que la recherche d’une formule uniforme.

Une retouche assistée par IA peut modifier la lecture d’une image, notamment lorsque les éléments visibles changent sensiblement. Licence Pexels. Source : Pexels . Photographe : George Milton

Les contenus réalistes présentant une personne identifiable font l’objet d’une attention particulière. Toute l’Europe indique que, dans un cadre professionnel, le public doit être prévenu de façon visible lorsqu’il s’agit d’un contenu généré ou manipulé par IA. Le texte prévoit néanmoins une marge pour les œuvres artistiques, satiriques ou fictives, où le signalement peut être plus discret afin de préserver l’effet recherché.

Faire de la légende un repère éditorial

Une légende est souvent l’endroit le plus direct pour indiquer le statut d’une image. Elle peut préciser que le visuel est généré, modifié ou composite, puis apporter l’information nécessaire à sa bonne lecture. Cette clarté est utile lorsqu’une image est reprise sur les réseaux sociaux, où le contexte éditorial se réduit fréquemment à quelques lignes.

La vérification humaine garde sa place. Un marqueur indique une origine artificielle ou une transformation, mais il ne dit pas à lui seul si le visuel représente fidèlement une collection, un lieu ou une personne. La CNIL rappelle que le règlement sur l’IA et le RGPD ont des objets différents et peuvent se compléter lorsque des données personnelles sont traitées. L’usage d’une image impliquant une personne identifiable appelle donc une attention distincte de la seule question technique.

Pour un média de mode, la règle la plus solide reste simple : ne pas laisser une image construite se présenter silencieusement comme une photographie documentaire. Une information courte, exacte et placée près du visuel protège le lecteur comme l’intention éditoriale. Elle permet aussi d’assumer la création par IA pour ce qu’elle est : un choix de fabrication, pas une preuve automatique du réel.